Цитата: yudjin:

это конечно чересчур... всё-таки надо оговаривать на магистралях, на улицах с большим движением.

7 машин по ходу только в Костанае разъезжают? То там, то сям вой сирен, особенно ночью. А из 80 минимум 45 будут распределены в Костанай? Думаю, больше даже. Так, 45 pro100 прикинул по численности, по трафику. И если 7 "то там, то сям", ТО 45 - это ... Ну, это нужно. Ради здоровья людей. Тех, кому спешат на помощь. И все-таки. Чтобы не возникли проблемы со здоровьем у тех, кто спит, может, сигнал ночью потише сделать? И в ПДД внести правки, кто скорую не пропустил, а тем более ДТП с ней сделал, сразу в тюрьму. Громко музыка в салоне играла, не услышал сирену? - отягчающее обстоятельство, потому что уровень громкости надо тоже законодательно закрепить не более ... децибел. Чтобы имбицилы, о которых здесь писала г-жа Кукушкина Юлия http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31679 , знали, что это не понты, а преступление. У нас же это быстро можно принять. И никаких контраргументов про демократию, права человека никто не сможет привести. Права у тех, кто хочет спать спокойно.