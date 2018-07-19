211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13010





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3014

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:17 Вот неделя и прошла..

Мда уш..

Кто то ведь в грудь себя тыкал года три уже, пользуясь тем что он ПП..

Ну как видим, как только дело дошло до недельного срока и пожали руки друг другу, виртуально конечно, кто то сделал вид что ничего не было..

Да уш..

Орлы..

А по мне так хуже воробьев..