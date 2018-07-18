





(Полноправные пользователи) Сообщений: 873

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 13:49 ///Полтора года колонии «срезал» суд теперь уже бывшему заместителю акима Абайского района Карагандинской области Димашу Сулейменову, который был ранее осужден на 6 лет за взяточничество,

Карагандинский чиновник вымогал крупную взятку, чтобы построить мазар матери

Чиновник рассказал, что получил 1 миллион 500 тысяч тенге для того, чтобы построить маме мазар и провести поминальный обед. Она скончалась за две недели до его задержания сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции.

Димаш Сулейменов просил апелляционную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда проявить снисхождение и учесть смягчающие обстоятельства – характеристики, раскаяние и семейное положение. Судья первой инстанции не посчитала, что эти обстоятельства могут быть смягчающими. Коллегия пересмотрела приговор и смягчила наказание взяточнику.



«Положительные характеристики осужденного по месту его жительства, работы, раскаяния, отсутствие судимости необоснованно судом первой инстанции не были признаны смягчающими. Коллегия полагает, что приговор подлежит изменению и назначению наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы», - огласил постановление председательствующий по делу, судья Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.

Таким образом, чиновник вместо 6 лет проведет в колонии 4 года 6 месяцев.///*



это что. судьи отменяют. своих . этому есть название.

сколько это . тоже интересно



[Исправлено: alex_60, 19.07.2018 - 13:51]