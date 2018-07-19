Обликоморале Маленькая страна большого акима #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5531

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:52 Цитата: 211:

личностные оскорбления

А зачем ты оскорбляешь? и тут же следом самокритично об этом заявляешь обиженно?

Цитата: 211:

Ищут врага..

Я же не ''воин'' как ты, что бы во всех врагов видеть.

Опять промахнулся ты.

Бывалому я был бы рад, ведь у него иногда бывают и здравые мысли.

Цитата: Khalisi:

. Всем тут давно понятно, что вы большой тролль

Ну это твое субъективное мнение, что же ты за всех тут говоришь та?

Клевета, однако.