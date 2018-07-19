211 Re: Николай ВОРОНИН: Встали не только лифты #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3014

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:36 Цитата:



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31714#772371 мы доживаем остатки советской экономики, наукиИсточник:



А так в принципе ничего нового..

Не мы доживаем остатки науки или экономики, которых в принципе не было, иначе бы вы не доживали, а жили бы как та же побежденная когда то Германия..

Скорее всего в вас сидит советское воспитание, о халяве, она и доживает свой век..

Остальные покупают квартиры за миллионы, тачилы, Тойоты Прадо..

И живут как ни странно..

Потому что не обучены старым советским законам экономики и тем более науки..