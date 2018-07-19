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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Встали не только лифты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При подведении рейтинга областных акимов размер привлеченных инвестиций имеет немаловажное значение. Вот чиновники и кидаются на любое предложение иностранцев. Нам это сейчас кажется образцовым, но понимание приходит иногда слишком поздно.
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* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Встали не только лифты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, дружба США с Казахстаном не имеет цели развития нашей экономики. С

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31714


Товарищ Воронин..
Так кто же хочет дружить просто так?
Тут взаимные интересы.
Американцы даже тебе товарищ Воронин дают интернет, Википедию, знания, майкрософты и покупают нефть за доллары, не за фантики и вы этим Товарищ Воронин пользуетесь сами..
Это что, можно назвать вашей Дружбой с Дональдом Трампом против кого то?
У вас весьма специфическое мнение о Дружбе..
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* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Встали не только лифты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3014
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы доживаем остатки советской экономики, науки

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31714#772371


А так в принципе ничего нового..
Не мы доживаем остатки науки или экономики, которых в принципе не было, иначе бы вы не доживали, а жили бы как та же побежденная когда то Германия..
Скорее всего в вас сидит советское воспитание, о халяве, она и доживает свой век..
Остальные покупают квартиры за миллионы, тачилы, Тойоты Прадо..
И живут как ни странно..
Потому что не обучены старым советским законам экономики и тем более науки..
Профайл
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