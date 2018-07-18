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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не мог не войти по новой.
хотя уже сказал что не войду.
ну тут пр моего кота Матроса. космонавта.
72 года. июль 2004 года. рождения.
Царапка прожила 14 лет. с нами.
до него.
наши члены семьи.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел было кометы Алекса посчитать, а тут :-x
Моя Деревенька и её окрестности. #12860 (Пользователи) Сообщений: 865 Регистрация: 24.05.18 Отправлено: 17.07.18 - 16:35 Комментарий удален модератором.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=12855

Все кометы до этого выходит не в счёт
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только по этой ветке насчитал 47 кометов, после последнего удалённого в 12:01. плюс другие ветки.

[Исправлено: elektron, 18.07.2018 - 17:45]
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.07.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скако мне эту ерунду еще писать.

Если бы не знала что это для дела,
Подумала бы кантузия у вас :lol:
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Если бы не знала что это для дела,
Подумала бы кантузия у вас

Я тоже сначала не понял. Надо было, как Шрайбикусу, фото всякой фигни повставлять. Этот же хмырь так ПП получил. А когда я задал вопрос, разве так можно, то мне ответили, что нежелательно это делать. Но убогим, которые больше ничем другим заработать не могут - можно!
Вот так у нас некоторые, лизнув вертикаль власти, получают ПП.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бенефис скорбного разумом. Один на две страницы накатал.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотел было кометы Алекса посчитать, а тут
Моя Деревенька и её окрестности. #12860 (Пользователи) Сообщений: 865 Регистрация: 24.05.18 Отправлено: 17.07.18 - 16:35 Комментарий удален модератором.


не ожидал. от агента . пусть живет с этим. в исландию он сьездил.
я кнопки нажимать больше не буду.

[Исправлено: alex_60, 19.07.2018 - 09:26]
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. лично ом и ее , ну она сама поймет. что это ей комплимент.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Подумала бы кантузия у вас


не. скорую не вызывали.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5531
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс, да ты живее всех живых. :lol:
Да еще с рекордом.
За сутки вылитеть из ПП и вернуться обратно.
Придеться проставляться. 8-)
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Придеться проставляться.


похоже так.
она штука такая. каждому она дана одна.
жизнь.
кто родился на Красном Кордоне, учился в Наурзуме, Мичурино, Свердловске.
тот будет жить вечно.

[Исправлено: alex_60, 19.07.2018 - 13:24]
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да, еще раз спасибо.
тебе. ты понял. думаю.
что это спасибо тебе.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотки мои только аким может смотреть.
но он мне в спину стрельнул.
не знаю, теперь , как с ним.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 873
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Полтора года колонии «срезал» суд теперь уже бывшему заместителю акима Абайского района Карагандинской области Димашу Сулейменову, который был ранее осужден на 6 лет за взяточничество,
Карагандинский чиновник вымогал крупную взятку, чтобы построить мазар матери
Чиновник рассказал, что получил 1 миллион 500 тысяч тенге для того, чтобы построить маме мазар и провести поминальный обед. Она скончалась за две недели до его задержания сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции.
Димаш Сулейменов просил апелляционную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда проявить снисхождение и учесть смягчающие обстоятельства – характеристики, раскаяние и семейное положение. Судья первой инстанции не посчитала, что эти обстоятельства могут быть смягчающими. Коллегия пересмотрела приговор и смягчила наказание взяточнику.

«Положительные характеристики осужденного по месту его жительства, работы, раскаяния, отсутствие судимости необоснованно судом первой инстанции не были признаны смягчающими. Коллегия полагает, что приговор подлежит изменению и назначению наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы», - огласил постановление председательствующий по делу, судья Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.
Таким образом, чиновник вместо 6 лет проведет в колонии 4 года 6 месяцев.///*

это что. судьи отменяют. своих . этому есть название.
сколько это . тоже интересно

[Исправлено: alex_60, 19.07.2018 - 13:51]
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5531
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Полтора года колонии «срезал

Рука руку моет.
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