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§ NG.kz
Город для машин, но не для людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 6 месяцев 2018 года в Костанае произошли 37 ДТП с участием пешеходов, 37 человек были ранены и 3 человека погибли. По мнению жителей областного центра, обратившихся в «НГ», зачастую причинами трагедий становятся особенности городской инфраструктуры. Мы решили проверить, почему костанайцы не хотят переходить дорогу в приспособленных для этого местах.
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§ 211
Re: Город для машин, но не для людей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня малолетки идиоты в центре Рудного по Ленина, прыгали на дорогу и ложились на спину и лежали и перед несущимися авто вставали и убегали..
Там их несколько Гоп кампаний с девчонками..
Под вечер, как раз с кайфешки с трассы гнал..
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§ arman_kst
Re: Город для машин, но не для людей
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким области вообще все деревья губит. На КСК, на макдональдсе, да по всему городу все деревья как-будто воюют с ними, стволы одни торчат или нет их вообще
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