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§ NG.kz
В Минздраве назвали основные причины смерти рожениц в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только за первое полугодие 2018 году в стране при родах скончалась 31 женщина. В 56% случаев они родили живых детей. Маточные кровотечения являются основной причиной смерти рожениц в Казахстане, сообщили в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.
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§ 211
Re: В Минздраве назвали основные причины смерти рожениц в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко..
Да уш, теперь сидишь и трясешься..
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