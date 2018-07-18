Цитата: 211:

А как там с Лермонтова?

К сожалению, такую информацию я не могу предоставить (не бываю в тех краях).

Самое удивительное, что на ремонтируемом участке Абая тротуары закатали асфальтом - наверно снятая в центре брусчатка после ее погрузки в грузовики вся переломалась. И очень хорошо, что на данном участке линии электропередач заменили на сип кабель - меньше проблем будет у электриков. По Шипина от Абая до Касымканова тоже столбы поменяли и даже телефонные, возможно с этим участком тоже что-то планируется делать. Там всегда грязь весной и осенью.