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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ 211
Re: Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы аким Костанайской области проживал на территории резиденции, хотя, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель, живет в небольшой квартире обычного пятиэтажного дома?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24518


Хех..
Кто такая канцлер, даже объединенной Германии и кто такой Аким нашего города..
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§ 211
Re: Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Аким ПВО поставит, сбивать квадро или как их там, коптеры будет..
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§ Инквизитоp
Re: Маленькая страна большого акима
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 19.07.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если считаете, что ответы неполные, и нет законных оснований для этого, то обращайтесь в прокуратуру. Там подробно разберутся. И не мешало бы прикрепить сканы писем в статью. А так кроме субъективного мнения редакции ничего нет. (Я не сомневаюсь, что в ответах акимат дал неполную информацию, но правильней было бы подкрепиьть всю информацию фактами)

Архимед доказал свою наплевательскую позицию к жителям открыв для движения аль фараби и замер брущадки в центре, а не там где это реально нужно.

Вы поаккуратнее со съемками с дрона, а то так и до 100 процентной оппозиции не далеко и к ролику ''он вам не Архимед''
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* Сергей_я
Re: Маленькая страна большого акима
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2514
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.07.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Если считаете, что ответы неполные, и нет законных оснований для этого, то обращайтесь в прокуратуру.

и после этого ждем закрытия газеты или полной смены сотрудников. Цитата:
Инквизитоp:
Там подробно разберутся

я вас умоляю, никто там не будет разбираться. Свои своих не садят не наказывают. Прокуратура и аким, это почти как папа и сын.
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§ pro100tak
Re: Маленькая страна большого акима
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.07.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На всякий случай. Площадь Белого дома 5100 кв. м., 6 этажей, из них 2 для проживания. На совещаниях, приемах и пр. сидят (если еще и сидят, а то стоят же по стеночкам)..., ну несолидно так сидят для принятия серьезных решений, чуть не на табуретках, типа под пуфики, - у меня на кухне такие. Высота потолков, в Костанае в каждом пятом коттедже Шакил или Леброн не допрыгнут, а там 21 м на 6 этажей. И хотели еще заставить жить в таких условиях Меланию?
Парламент Британии. Сидят впритирку, даже отдельных стульев нет, не говоря о креслах. Что за прижимистость? Типа, вековые традиции? Или там слуги народа? У нас традиции как-то другие были, да и не слуги вовсе сейчас.
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§ arman_kst
Re: Маленькая страна большого акима
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отследить легко где аким живет. Запустить дрон с ночным видением, можно и без, и спокойно увидишь куда он заходит и выходит.
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§ arman_kst
Re: Маленькая страна большого акима
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким должен подавать пример остальным работникам. Жить в центре, ездить на велосипеде, бегать. Автоджип продать, купить седан. Всех пересадить на логаны и нексии. Наказать материально тех, кто купит себе дороже (переписывать в кредит на этого человека с 25% наценкой банка)
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5522
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в обычной маленькой Хорватии, президент страны, окромя главных двух их матчей, с народом на трибунах сиделА.
В некоторых странах, так же высокопоставленные лица, повыше областных акимов, на ту же работу на общественном транспорте даже добираются.
И резиденции по проше.
''Совок'' вроде уже того, но для кого то он так и сохранился.
:lol:

[Исправлено: Обликоморале, 19.07.2018 - 10:26]
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькая страна, кто мне подскажет где же, где она,
Там где в душе тепло и ясно, там где всегда весна?
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