сайлау курманов Re: В ожидании очередной революции #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2814

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:10 у нас никогда не будет майданов , лишь по одной причине , что народ настолько привязан к работе , семье и все эти ценности бросать на непонятно что , никто не будет , зная это власти делают что хотят и за это нет спросу , вот эта проблема