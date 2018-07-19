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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ 211
Re: Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы аким Костанайской области проживал на территории резиденции, хотя, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель, живет в небольшой квартире обычного пятиэтажного дома?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24518


Хех..
Кто такая канцлер, даже объединенной Германии и кто такой Аким нашего города..
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§ 211
Re: Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Аким ПВО поставит, сбивать квадро или как их там, коптеры будет..
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§ Инквизитоp
Re: Маленькая страна большого акима
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 19.07.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если считаете, что ответы неполные, и нет законных оснований для этого, то обращайтесь в прокуратуру. Там подробно разберутся. И не мешало бы прикрепить сканы писем в статью. А так кроме субъективного мнения редакции ничего нет. (Я не сомневаюсь, что в ответах акимат дал неполную информацию, но правильней было бы подкрепиьть всю информацию фактами)

Архимед доказал свою наплевательскую позицию к жителям открыв для движения аль фараби и замер брущадки в центре, а не там где это реально нужно.

Вы поаккуратнее со съемками с дрона, а то так и до 100 процентной оппозиции не далеко и к ролику ''он вам не Архимед''
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§ Сергей_я
Re: Маленькая страна большого акима
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2514
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.07.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Если считаете, что ответы неполные, и нет законных оснований для этого, то обращайтесь в прокуратуру.

и после этого ждем закрытия газеты или полной смены сотрудников. Цитата:
Инквизитоp:
Там подробно разберутся

я вас умоляю, никто там не будет разбираться. Свои своих не садят не наказывают. Прокуратура и аким, это почти как папа и сын.
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* pro100tak
Маленькая страна большого акима
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.07.18 - 09:43
Комментарий проходит проверку.
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