Инквизитоp Re: Маленькая страна большого акима #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 81

Регистрация: 18.09.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:14 Если считаете, что ответы неполные, и нет законных оснований для этого, то обращайтесь в прокуратуру. Там подробно разберутся. И не мешало бы прикрепить сканы писем в статью. А так кроме субъективного мнения редакции ничего нет. (Я не сомневаюсь, что в ответах акимат дал неполную информацию, но правильней было бы подкрепиьть всю информацию фактами)



Архимед доказал свою наплевательскую позицию к жителям открыв для движения аль фараби и замер брущадки в центре, а не там где это реально нужно.



Вы поаккуратнее со съемками с дрона, а то так и до 100 процентной оппозиции не далеко и к ролику ''он вам не Архимед''