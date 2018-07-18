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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не мог не войти по новой.
хотя уже сказал что не войду.
ну тут пр моего кота Матроса. космонавта.
72 года. июль 2004 года. рождения.
Царапка прожила 14 лет. с нами.
до него.
наши члены семьи.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел было кометы Алекса посчитать, а тут :-x
Моя Деревенька и её окрестности. #12860 (Пользователи) Сообщений: 865 Регистрация: 24.05.18 Отправлено: 17.07.18 - 16:35 Комментарий удален модератором.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=12855

Все кометы до этого выходит не в счёт
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только по этой ветке насчитал 47 кометов, после последнего удалённого в 12:01. плюс другие ветки.

[Исправлено: elektron, 18.07.2018 - 17:45]
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.07.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скако мне эту ерунду еще писать.

Если бы не знала что это для дела,
Подумала бы кантузия у вас :lol:
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Если бы не знала что это для дела,
Подумала бы кантузия у вас

Я тоже сначала не понял. Надо было, как Шрайбикусу, фото всякой фигни повставлять. Этот же хмырь так ПП получил. А когда я задал вопрос, разве так можно, то мне ответили, что нежелательно это делать. Но убогим, которые больше ничем другим заработать не могут - можно!
Вот так у нас некоторые, лизнув вертикаль власти, получают ПП.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бенефис скорбного разумом. Один на две страницы накатал.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотел было кометы Алекса посчитать, а тут
Моя Деревенька и её окрестности. #12860 (Пользователи) Сообщений: 865 Регистрация: 24.05.18 Отправлено: 17.07.18 - 16:35 Комментарий удален модератором.


не ожидал. от агента . пусть живет с этим. в исландию он сьездил.
я кнопки нажимать больше не буду.

[Исправлено: alex_60, 19.07.2018 - 09:26]
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. лично ом и ее , ну она сама поймет. что это ей комплимент.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Подумала бы кантузия у вас


не. скорую не вызывали.
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