Цитата: kbkz1980:

Если бы не знала что это для дела,

Подумала бы кантузия у вас

Я тоже сначала не понял. Надо было, как Шрайбикусу, фото всякой фигни повставлять. Этот же хмырь так ПП получил. А когда я задал вопрос, разве так можно, то мне ответили, что нежелательно это делать. Но убогим, которые больше ничем другим заработать не могут - можно!

Вот так у нас некоторые, лизнув вертикаль власти, получают ПП.