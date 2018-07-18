211 Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2998

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:01 Цитата: arman_kst:

: 18.07.18 - 22:30

А что википедию критикуете? Хороший ресурс.

Никто и не спорит..

Российский канал Вести тоже хорош.

Соловьев и К тоже..

Какие то немецкие издания..

Но пора бы уже не переписывать там в тупую их речи, пора бы что то делать самим..

Тем более силовые структуры, патриоты Казахстана и вдруг.., американский джорнал Википедия..

Мы комментаторы, имеем на то право.

Мы не представляем силовое ведомство независимого Казахстана..

Давайте еще гимн у американцев спишем и запоем, он же хорош, согласен..

Хелоин, Валентин, Санта и Клаус..

Ладно, как то еще..

Но силовая структура независимого Казахстана и Американцская Вика, это уже слишком..

Уж лучше бы с канала Вести Киселева что то слямзили бы, много понятней..