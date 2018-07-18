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≡ Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Википедию используют все, - отметил Даурен Тойматаев. - Когда говорим о фанатизме, мы знаем, что это очень тонкая религиозная мембрана, с которой нужно обходиться очень корректно.
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§ 211
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко наши органы подсели на амьериканскую Википедию..
Ну американизм среди силовых структур, вы же не американцы господа или товарищи!
Вы государственная силовая структура в независимой Республике Казахстан!
И у нас есть наконец день Независимости..
Так почему же Америка?
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§ 211
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю это когда мозгов нет, лезут в Википедию к американцам что то там познать, типа Незнайка и американская чудная книга..
Но тут..
Оправдание использования американской Википедии звучит несколько оскорбительно по отношению к настоящим патриотам Казахстана..
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§ 211
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что я не патриот, пользуюсь американскими технологиями , американским интернетом, американской Википедией..
А так бы запросто подал куда надо ..
Но силовые структуры независимого Казахстана, наша краса и наша гордость, и неожиданно последователи чтения американцев в десятом поколении Джими и Ларри, немного странно выглядит..
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§ arman_kst
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
arman_kst


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Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что википедию критикуете? Хороший ресурс.
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§ 211
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
: 18.07.18 - 22:30
А что википедию критикуете? Хороший ресурс.

Никто и не спорит..
Российский канал Вести тоже хорош.
Соловьев и К тоже..
Какие то немецкие издания..
Но пора бы уже не переписывать там в тупую их речи, пора бы что то делать самим..
Тем более силовые структуры, патриоты Казахстана и вдруг.., американский джорнал Википедия..
Мы комментаторы, имеем на то право.
Мы не представляем силовое ведомство независимого Казахстана..
Давайте еще гимн у американцев спишем и запоем, он же хорош, согласен..
Хелоин, Валентин, Санта и Клаус..
Ладно, как то еще..
Но силовая структура независимого Казахстана и Американцская Вика, это уже слишком..
Уж лучше бы с канала Вести Киселева что то слямзили бы, много понятней..
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§ Гога
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можешь тоже там создавать свои статьи , или чужие исправлять .
Там , в Википедии - Америкой давно не пахнет даже .
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§ Гога
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати , сам лично исправлял пару раз1
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§ Victor Yang
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.18 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор в той статье из мухи слона сделал. Не стоило даже внимания обращать на это.
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§ Мишаня
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.07.18 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хорошо что я не патриот

Конечно. Это удобно очень. Сегодня живешь в РК - Родина в РК, родился в РФ - Родина в РФ. Завтра поехал в Израиль - Родина там. Хотя, наверное, с заглавной Р я погорячился
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§ Мишаня
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.07.18 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
оссийский канал Вести тоже хорош.
Соловьев и К тоже

Цитата:
211:
Уж лучше бы с канала Вести Киселева что то слямзили бы, много понятней..

Что понятно с перечисленного тобой? Да, конечно, там Патриоты! Граждане Израиля. За бабло обольют испражнениями любого. Соловьев, живя в США поливал Россию. теперь тут платят больше, и он с не меньшим энтузиазмом поливает этим же США. А заплатишь ему ты и скажешь фас - он по твоей указявке зальет дерьмом что захочешь.
Киселев не такой - он похоже действительно больной человек. Или просто с комплексом неполноценности (с его ненавистью).
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