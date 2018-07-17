Ваш земляк Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае #76





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1855

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:28 Цитата: 211:

о моему первостепенная задача моя писать профессиональные комментарии к темам..

Твоя первостепенная задача - троллить всё и вся. А ещё накидывать на вентилятор и вопить по поводу и без. И писать под градусом всякую чушь, выдавая себя за умного.

Раскусили тебя здесь уже давным-давно.