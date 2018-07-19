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§ NG.kz
Облако лепестков цвета вечерней зари
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В костанайском питомнике «Озеленение-2050» появились делянки яблони Недзвецкого. Через несколько лет улицы города могут украсить неприхотливые деревья с розовыми цветами. Их разведением начала заниматься Валентина ОБОДОВСКАЯ. Суждено ли сбыться ее планам по введению яблони Недзвецкого в городские посадки?
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§ Алиса
Re: Облако лепестков цвета вечерней зари
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.07.18 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Как бы ни любила я то, чем занимаюсь, а хочется увидеть результат, - говорит Валентина Георгиевна. - И не где-нибудь, а здесь, в своем городе. И чтобы тополя без пуха сажали. Да сажали правильно, ухаживали потом, а не бросали на «сдыхание». Чтобы ивы было больше на улицах. И чтобы весной голова кружилась от аромата цветущих диких яблонь.

подписываюсь под каждым словом!!!!!

Возле СШ 10 им Кирова - такие яблони росли. Какой запах пол весне был!!!! А когда лепестки облетали - как снег шел.
Как 24 школа там появилась - все яблони уничтожились.
А цветник какой был перед школой и слева перед ней! Алла Васильевна Шашкова всегда следила за их разнообразием и красотой, все лето он цвел. Что там сейчас? Петуньи и а-ля сосновый бор! Как мимо хожу - всегда отворачиваюсь - больно видеть уничтоженное!!! Ведь это труд - следить за красотой. Проще вместо цветов сосны посадить и вырубить "сорные" яблони.
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