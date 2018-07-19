Цитата: - Как бы ни любила я то, чем занимаюсь, а хочется увидеть результат, - говорит Валентина Георгиевна. - И не где-нибудь, а здесь, в своем городе. И чтобы тополя без пуха сажали. Да сажали правильно, ухаживали потом, а не бросали на «сдыхание». Чтобы ивы было больше на улицах. И чтобы весной голова кружилась от аромата цветущих диких яблонь.

подписываюсь под каждым словом!!!!!



Возле СШ 10 им Кирова - такие яблони росли. Какой запах пол весне был!!!! А когда лепестки облетали - как снег шел.

Как 24 школа там появилась - все яблони уничтожились.

А цветник какой был перед школой и слева перед ней! Алла Васильевна Шашкова всегда следила за их разнообразием и красотой, все лето он цвел. Что там сейчас? Петуньи и а-ля сосновый бор! Как мимо хожу - всегда отворачиваюсь - больно видеть уничтоженное!!! Ведь это труд - следить за красотой. Проще вместо цветов сосны посадить и вырубить "сорные" яблони.