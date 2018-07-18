211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13000





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2997

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:59 Хех..

Кампанию Госконцев ничто не объединяет больше чем ненависть ко мне..

Уже не то что днем обо мне говорят и говорят в своей ветке, а и ночью обсуждают, обзывают и пытаются хоть как то оскорбить..

Вот только сами же себя и показываете, что без упоминания обо мне и сплетнях о мне самом же, вам просто друг с другом то не о чем собственно поговорить..

Хех..

Все как то предсказуемо и очень мелковато..

Ну вы там держитесь, показывайте как вы относитесь ко мне..

Уже не пересекаемся нигде, ан нет, разговоры все обо мне да обо мне любимом..

Скушно там вам что ли без меня?

Но если вы решили свою газету создать, чтоб там самим писать, то привыкайте, чо же..

А вот мне без вас даже очень спокойно..