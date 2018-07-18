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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семь недель..
Вот скопировал..

- Срок семь недель беременности по акушерскому календарю – это пятая неделя беременности от зачатия, третья неделя от задержки менструации, начало второй половины второго лунного месяца и середина второго месяца беременности, если считать по обычному календарю.

Источник: http://mama.neolove.ru/pregnancy_calendar/7_nedelja_beremennosti.html © NeoLove.ru

Но ничего не понял..
Так сколько это в граммах?
Точнее в неделях?
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сгоняли сюда..
Моя чо то пиццу захотела..
А кайфешка то ожила, и машин валом..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подождав 25 минут, довольные поехали домой..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно выложив 4500, получаем..



Ну плюс их пирошки..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После пожара они начали делать еще лучше и даже в коробках..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вдобавок ко всему на заморозку в морозилку набрали с дачи вишни..



В общем день был довольно таки интересный, ну и конец ремонта сегодня..
Поменяли арматуру, центральные краны, старые перестали работать на стояках..
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5862
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда ты все успеваешь? Непойму я. И батареи поменять, на даче вишню собрать, пицу покушать, потом до утра пивас пить - кино смотреть. К тому же с твоим здоровьем.
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тому же с твоим здоровьем.

Да уш..
Самое главное..
Сегодня по чердаку идем, я пока мастеру с ПКСК вдалбливал что они не там воду отключили, фонарик естественно выключил от телефона, братан ногу проткнул..
Ну и я чуть за ним на гвозди не напоролся..
Дом "перевертыш", слесаря мать их сбросили в подвале с одной стороны, а наверху чердак отключили с другой..
Просто океан воды за часов 5 налило подвал горячего кипятка..
Мы открутили централку, кухню вмиг залило литров 40 точно..
Еле закрутили кран..
Потом нафик сами взяли у них ключи и сами пошли перекрыли..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые вижу чтобы слесаря вообще так перепутали , даже если дом перевертыш..
Дал им 2 штуки, не стал отбирать..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Кампанию Госконцев ничто не объединяет больше чем ненависть ко мне..
Уже не то что днем обо мне говорят и говорят в своей ветке, а и ночью обсуждают, обзывают и пытаются хоть как то оскорбить..
Вот только сами же себя и показываете, что без упоминания обо мне и сплетнях о мне самом же, вам просто друг с другом то не о чем собственно поговорить..
Хех..
Все как то предсказуемо и очень мелковато..
Ну вы там держитесь, показывайте как вы относитесь ко мне..
Уже не пересекаемся нигде, ан нет, разговоры все обо мне да обо мне любимом..
Скушно там вам что ли без меня?
Но если вы решили свою газету создать, чтоб там самим писать, то привыкайте, чо же..
А вот мне без вас даже очень спокойно..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати звание Госконцы я дал, я и забираю..
Госконцы не бегали с позором от одного человека с поля боя..
Я это в фильме про Боярского смотрел..
Там нет такого Акта..
Так что нужно что то другое присмотреть..
Что то из раздела норковых..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так хорошо сегодня, как предвкушение Отсыпа наконец то..
До обеда..
Может до часу дня..
Ну все что задумал на август, сделал в июле..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки так сколько же это 7 недель, до сих пор не разобрался..
Что же это?
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, моя крещеная, я истинный правоверный..
Не курю не пью..
Что вообще будет?
Как то видел короткоментрашку, про воина армии Израиля и про арабку с другой стороны..
В постели то не видно, раздетые.
Потом начали одеваться в свои одежды..
Там посыл таков, любовь не знает границ..
Так наверно..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братану дал мазь Левомеколь, гвоздь то ржавый в ногу загнал..
Как он там..
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