211 Re: «Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2997

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:30 Цитата:



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24510 А люди несут мусор на старое привычное им место, где контейнеров уже нет, и просто скидывают в общую кучу.Источник:



И почему это не сказать этим людям прямо там же в глаза и не отводя взгляда?