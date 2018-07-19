NG.kz В ожидании очередной революции



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33179

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:20 Представители «новой оппозиции», заявившие о желании использовать транзитный период для переустройства Казахстана, разделились на умеренных и радикальных. Каждая из этих групп выбрала свою часть протестного электората и теперь усиленно ее «окучивает». В таких условиях суть заявленных ими программ не важна, главное - их пропагандистская привлекательность. Нужно удобрить протестную почву, которая в час Х даст обильные всходы. Насколько их планы реальны?

Читать статью



