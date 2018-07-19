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§ NG.kz
В ожидании очередной революции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители «новой оппозиции», заявившие о желании использовать транзитный период для переустройства Казахстана, разделились на умеренных и радикальных. Каждая из этих групп выбрала свою часть протестного электората и теперь усиленно ее «окучивает». В таких условиях суть заявленных ими программ не важна, главное - их пропагандистская привлекательность. Нужно удобрить протестную почву, которая в час Х даст обильные всходы. Насколько их планы реальны?
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§ 211
Re: В ожидании очередной революции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правда, когда Аблязов делает расклад на примере БТА Банка «своего» периода, получается, что годовая ставка 18%, под которую он выда

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24514


Брал в 2006м году на 15 лет под 13 годовых..
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§ 211
Re: В ожидании очередной революции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не понял..
С каких это пор товарищ Шибаршин стал главным идеологом и глашатаем власти?
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