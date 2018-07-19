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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33179

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:16 Кто из нас не стоял на остановке, ожидая прибытия автобуса? Это приходилось делать хоть несколько раз в жизни практически каждому. Даже владельцы автомобилей при крайней необходимости пользуются общественным транспортом. А тем, кто не обзавелся своим «железным конем», приходится как минимум два раза за рабочий день ждать автобус. И лучше это делать на обустроенных остановках.

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