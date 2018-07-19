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§ NG.kz
Подарок пешеходам от автодилеров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто из нас не стоял на остановке, ожидая прибытия автобуса? Это приходилось делать хоть несколько раз в жизни практически каждому. Даже владельцы автомобилей при крайней необходимости пользуются общественным транспортом. А тем, кто не обзавелся своим «железным конем», приходится как минимум два раза за рабочий день ждать автобус. И лучше это делать на обустроенных остановках.
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§ 211
Re: Подарок пешеходам от автодилеров
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие остановки!
Но вот в деревне Боровское, они все же лучше..
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