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≡ Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения связаны с реформой законодательства. Яркие машины и постоянно включенные звуковые и световые сигналы теперь должны быть всегда, согласно приказу министра здравоохранения РК № 450 от 3 июля 2017 года.
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§ 211
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Третье нововведение - появление платных услуг. Теперь машина скорой помощи за определенную цену может

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31715?1531911090


Нормально так..
Цитата:
пожилой человек сломал ногу, 

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31715?1531911090


Зато быстро и удобно..
Интересно, а как такси можно будет вызывать?
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§ arman_kst
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
arman_kst


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Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему дико? Всегда и везде, и даже в фильмах всегда ездят с сиреной
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§ drakon
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14144
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
но в дальнем зарубежье машины скорой помощи только так и ездят. И никто там не возмущается.

В моём зарубежье, с постоянными звуковыми сигналами никто не ездит.
Световой - да. Звуковой - включают перед перекрёстком, при невозможности - совершить обгон.
Идущий навстречу или попутный транспорт, увидев световой,услышав звуковой сигналы скорой,обязан прижаться вправо и остановиться... :lol: :-o
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§ таноми52
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
таноми52


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Сообщений: 81
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.07.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторое время назад соседка сломала ногу во дворе своего дома. Вызвали скорую, та отвезла её в травматологию горбольницы. Там сделали рентген, наложили гипс и отвезли обратно. Всё было бесплатно. А теперь получается, скажут - везите в поликлинику и за свой счёт?
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§ drakon
Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14144
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
везите в поликлинику и за свой счёт?

Счёт наверное будет за маячок и сирену.
Электроэнергия то - расходуется... ;-)
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§ Сыкымы
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
Сыкымы


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Сообщений: 168
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.07.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А теперь получается

Вроде, всегда так было. Сразу после перелома на скорой везли в травму, через месяц на контрольный рентген - в свою поликлинику и за свой счёт. Теперь на скорой можно сгонять, а не на костыликах шкандыбать
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§ Menden1968
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
Menden1968


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Сообщений: 28
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего Дракоша ,Ирина плохо осведомлена а работе скорой в дальнем зарубежье.Вы Ирина скорее всего не знаете,только так никто не ездит не обманывайте сирену включают только в экстренных случаях, чтоб уступили дорогу.Может она про другое зарубежье которое за океяном то про него не скажу....
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§ drakon
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14144
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
в фильмах всегда ездят с сиреной

Цитата:
Menden1968:
Скорее всего Ирина плохо осведомлена а работе скорой в дальнем зарубежье

Они законы пишут,насмотревшись Американских фильмов... :lol:
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* pro100tak
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
pro100tak


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Сообщений: 86
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 18.07.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нехилый такой ценник. Укол с подходом сзади 1,5 тыщи, с подходом спереди почти 2. Подвоз-увоз ваще жесть. Почему-то расценки на такую услугу не ранжируются с использованием носилок, без использования. Основная клиентура - инвалиды, и скачуха аж 30%. А чо так много? Пенсионеров вообще не жалуют, или не пожалели? А, ну да, пешочком - дольше проживут. Создается впечатление, что услуги по этому ценнику будут отданы в так называемую конкурентную среду. И кто-то, прозондировав с помощью этого ценника доходность, откроет частную контору. Может, самому рискнуть? Срочно обсудить с партнером и уточнить разрешительные процедуры.
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§ yudjin
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5434
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
игналы должны быть включены даже ночью.

это конечно чересчур... всё-таки надо оговаривать на магистралях, на улицах с большим движением.
К примеру недавний случай, у ребенка после прививки как реакция поднялась температура... когда уже стала 39,8 в 2 часа ночи вызвали скорую. И вы представьте лето, июльская жара, у всех окна на распашку в тихом так называемом спальном районе где ночью слышно жужжание мотыльков на подъездной лампочке врывается вот это лимонно-световое шоу с сиреной. Проклятиями сквозь сон осыпят не только бригаду, но и тех к кому прибыли.
Лучше бы позаботились о качестве подготовки своих специалистов... но это уже другая история.

Цитата:
- Кто его спустит с 5 этажа?

о, и тут история вспоминается... весной, у соседа случился инсульт... и как раз на 5 этаже. Дык бригада скорой заявила, что они не несут больного... ищите, мол, кого-то... Представляете жена - пенсионерка с кардиостимулятором должна бегать и искать по соседям кто спустит в скорую, когда у мужа...ИНСУЛЬТ, не требующий промедления. А может стоило сразу оплатить на месте?
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