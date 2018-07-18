yudjin Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции... #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5434

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:02 Цитата: игналы должны быть включены даже ночью.

это конечно чересчур... всё-таки надо оговаривать на магистралях, на улицах с большим движением.

К примеру недавний случай, у ребенка после прививки как реакция поднялась температура... когда уже стала 39,8 в 2 часа ночи вызвали скорую. И вы представьте лето, июльская жара, у всех окна на распашку в тихом так называемом спальном районе где ночью слышно жужжание мотыльков на подъездной лампочке врывается вот это лимонно-световое шоу с сиреной. Проклятиями сквозь сон осыпят не только бригаду, но и тех к кому прибыли.

Лучше бы позаботились о качестве подготовки своих специалистов... но это уже другая история.



Цитата: - Кто его спустит с 5 этажа?

о, и тут история вспоминается... весной, у соседа случился инсульт... и как раз на 5 этаже. Дык бригада скорой заявила, что они не несут больного... ищите, мол, кого-то... Представляете жена - пенсионерка с кардиостимулятором должна бегать и искать по соседям кто спустит в скорую, когда у мужа...ИНСУЛЬТ, не требующий промедления. А может стоило сразу оплатить на месте?