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Страница 861 из 861«1...859860861
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14144
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письмо "счастья" - получил сегодня.
Пенсию увеличили на 3,6%. Завтра в
магазин поеду.Посмотрю цены повысили
или нет?... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пенсию увеличили на 3,6%. Завтра в

Сколько это в евро?
У нас тоже увеличили, но как то по разному и непонятному..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родоки моей получали по 41 тысяче, сейчас один или одна получила 49, другая карточка 46..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я с их пенсионкой себе лекарства беру, на 10 процентов дешевле..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14144
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сколько это в евро?

30.63 €. Немного конечно. Всего 6 пачек сигарет.
Или 3 бутылки водки... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
30.63

Нормально..
Ваши 3.6 процента значительно больше наших 13ти в денежном выражении..
Пенсионерам впарили что на 13 процентов повысят, но эти 13 ниже чем ваши 3.6..
У наших это 15 евро примерно..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато наши 15 евро хватят на 12 Пучеглазок..
Так что наши пенсионеры в этом плане в выигрыше..
Пучеглазка примерно равна 1 евро с копейками..
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
30.63 €. Немного конечно. Всего 6 пачек сигарет.Или 3 бутылки водки

Да заметно, что не куришь :-P
6 пачек сигарет стоят от 6-ти до 8-ми евриков. В зависимости от количества сигарет. По 5-ть просто не продают больше. 8-)
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И на 17 пачек сигарет..
Что что, а отрава у нас недорого стоит..
Чтобы потом отдавать все деньги фармацевтам..
А вот европейские лекарства у нас жуть какие дорогие..
За год я что то выложил примерно 1000 евро..
Сейчас лучше стало, перешел на обычные таблетки..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя в бюджет закладываю на лекарства каждый месяц по 100 евро..
В год 1200.
Насобирал 500, да все в ремонт жахнул..
Теперь без лекарств, но с ремонтами..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя пенсионка на фоне Нашей Газеты..



Может мне по пенсионке тоже чего полезного сделают?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал Азатык про казахов в Германии..
Ну ничего они там пенсию получают..2330 евро!
И главное на все хватает и остается..
Читаю дальше, еще им дали кредит, пенсионерам для постройки кирзавода в КЗ 600 тысяч евро..
Вот те на..
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1680
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Почитал Азатык про казахов в Германии..Ну ничего они там пенсию получают..2330 евро!

По подробнее можно? Ну и про всё остальное, тоже интересно?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
По подробнее можно? Ну и про всё ос

Поподробней тут..

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-kazakh-iz-kelna/29371854.html
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть если раньше захочешь выйти на пенсию, тебе урезается 10 процентов.
Если как обычно, то к 2330 евро прибавляются еще 10 процентов!
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