211 Флуд и оффтопик (часть 3) #12998





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2965

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:39 Цитата: Vital:

тому же с твоим здоровьем.

Да уш..

Самое главное..

Сегодня по чердаку идем, я пока мастеру с ПКСК вдалбливал что они не там воду отключили, фонарик естественно выключил от телефона, братан ногу проткнул..

Ну и я чуть за ним на гвозди не напоролся..

Дом "перевертыш", слесаря мать их сбросили в подвале с одной стороны, а наверху чердак отключили с другой..

Просто океан воды за часов 5 налило подвал горячего кипятка..

Мы открутили централку, кухню вмиг залило литров 40 точно..

Еле закрутили кран..

Потом нафик сами взяли у них ключи и сами пошли перекрыли..