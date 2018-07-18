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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семь недель..
Вот скопировал..

- Срок семь недель беременности по акушерскому календарю – это пятая неделя беременности от зачатия, третья неделя от задержки менструации, начало второй половины второго лунного месяца и середина второго месяца беременности, если считать по обычному календарю.

Источник: http://mama.neolove.ru/pregnancy_calendar/7_nedelja_beremennosti.html © NeoLove.ru

Но ничего не понял..
Так сколько это в граммах?
Точнее в неделях?
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сгоняли сюда..
Моя чо то пиццу захотела..
А кайфешка то ожила, и машин валом..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подождав 25 минут, довольные поехали домой..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно выложив 4500, получаем..



Ну плюс их пирошки..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После пожара они начали делать еще лучше и даже в коробках..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вдобавок ко всему на заморозку в морозилку набрали с дачи вишни..



В общем день был довольно таки интересный, ну и конец ремонта сегодня..
Поменяли арматуру, центральные краны, старые перестали работать на стояках..
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5862
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда ты все успеваешь? Непойму я. И батареи поменять, на даче вишню собрать, пицу покушать, потом до утра пивас пить - кино смотреть. К тому же с твоим здоровьем.
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тому же с твоим здоровьем.

Да уш..
Самое главное..
Сегодня по чердаку идем, я пока мастеру с ПКСК вдалбливал что они не там воду отключили, фонарик естественно выключил от телефона, братан ногу проткнул..
Ну и я чуть за ним на гвозди не напоролся..
Дом "перевертыш", слесаря мать их сбросили в подвале с одной стороны, а наверху чердак отключили с другой..
Просто океан воды за часов 5 налило подвал горячего кипятка..
Мы открутили централку, кухню вмиг залило литров 40 точно..
Еле закрутили кран..
Потом нафик сами взяли у них ключи и сами пошли перекрыли..
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