Сыкымы Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции... #6





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Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 21:01 Цитата: таноми52:

А теперь получается

Вроде, всегда так было. Сразу после перелома на скорой везли в травму, через месяц на контрольный рентген - в свою поликлинику и за свой счёт. Теперь на скорой можно сгонять, а не на костыликах шкандыбать