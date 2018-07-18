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Страница 860 из 861«1...858859860861»
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ты тоже чтоли уже что то пьешь или куришь? :lol:

Не,не пью.Но курю - табак. Сигареты сильно - дорогие.
Завтра Россияне - приедут. Сигарет мне - привезут... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

''Махру'' у вас еще оф. не разрешили? :lol:
Точно не шабишь для здоровья? :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, у вас тоже так? :-o
В небольшом баварском городе Берхтесгаден сегодня разыграли в лотерею - внимание! - места на кладбище. Просто желающих их арендовать оказалось больше, чем мест, и власти не знали, как их распределить так, чтобы никого не обидеть (link: https://p.dw.com/p/31ejS?maca=rus-tco-dw)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, у вас тоже так? :-o

Да,только в лотеррею пока - не разыгрывают.
Кладбище находится в центре деревни.
Своим родителям, в 2011 году мы взяли в
аренду на 30 лет,заплатив 1500 евро.
Когда кончится срок аренды, мне должно
исполниться 89 лет... :lol: :oops: ;-)
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5862
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как понять в аренду на 30 лет? Потом че? Выкапают :-(
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как понять в аренду на 30 лет? Потом че? Выкапают :-(

Эту тему мы как то обсуждали тут на форуме.
Я в 2002 году,когда работал на стройучастке,
принимал участие по - сравниванию могил с
землёй. Не знаю правда или нет,но директор
кладбища говорила,что останки не вытаскивают
из могил,хоронят поверху... 8-) :-(
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Про аренду я в курсе, но шоб разыгрывали((
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
drakon:
поверху

Дикари'с.
Варвары одним словом. Гунны. :lol: а не арийцы.
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это только в одном маленьком городке. Спрос повышен. //в Берхтесгадене (Berchtesgaden), небольшом городке в Верхней Баварии, можно считать исключением из правила. Желающих найти здесь свое последнее пристанище больше, чем мест для могил.//
А так кому интересно, на русском нашёл, более менее подходящую статью.
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-19085115
8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
89 лет

Тебе сейчас еще одной 6 не хватает к возрасту до полного щастья. 8-)
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ты откуда всё это только черпаешь? :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть у нас - Похоронная страховка.
Так что - не перживайте.Ещё останется.
Кремацию я заказал... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5862
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да лучше уж тогда кремацию. Раз у вас так все дико. В бутылочку на сыпался и мазя. Удобно, сухо. Детям наказал что б потом на море высопали. Из воды мы вышли и в воду уйти.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Откуда откуда.
Шпиены у меня в Германии.
Компрамат сливают.
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* elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Откуда откуда.Шпиены у меня в Германии.Компрамат сливают.

кстати нашёл на немецком. Перевод не совсем правильный. Плохие шпиЁны :-P
даже DW нельзя доверять :-x
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