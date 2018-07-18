drakon Моя Деревенька и её окрестности. #12891





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14143

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:31 Цитата: Vital:

Как понять в аренду на 30 лет? Потом че? Выкапают Как понять в аренду на 30 лет? Потом че? Выкапают

Эту тему мы как то обсуждали тут на форуме.

Я в 2002 году,когда работал на стройучастке,

принимал участие по - сравниванию могил с

землёй. Не знаю правда или нет,но директор

кладбища говорила,что останки не вытаскивают

из могил,хоронят поверху...