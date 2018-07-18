/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения связаны с реформой законодательства. Яркие машины и постоянно включенные звуковые и световые сигналы теперь должны быть всегда, согласно приказу министра здравоохранения РК № 450 от 3 июля 2017 года.
Читать новость

§ 211
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Третье нововведение - появление платных услуг. Теперь машина скорой помощи за определенную цену может

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31715?1531911090


Нормально так..
Цитата:
пожилой человек сломал ногу, 

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31715?1531911090


Зато быстро и удобно..
Интересно, а как такси можно будет вызывать?
Профайл

§ arman_kst
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему дико? Всегда и везде, и даже в фильмах всегда ездят с сиреной
Профайл

§ drakon
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
но в дальнем зарубежье машины скорой помощи только так и ездят. И никто там не возмущается.

В моём зарубежье, с постоянными звуковыми сигналами никто не ездит.
Световой - да. Звуковой - включают перед перекрёстком, при невозможности - совершить обгон.
Идущий навстречу или попутный транспорт, увидев световой,услышав звуковой сигналы скорой,обязан прижаться вправо и остановиться... :lol: :-o
Профайл

§ таноми52
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.07.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторое время назад соседка сломала ногу во дворе своего дома. Вызвали скорую, та отвезла её в травматологию горбольницы. Там сделали рентген, наложили гипс и отвезли обратно. Всё было бесплатно. А теперь получается, скажут - везите в поликлинику и за свой счёт?
Профайл

§ drakon
Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
везите в поликлинику и за свой счёт?

Счёт наверное будет за маячок и сирену.
Электроэнергия то - расходуется... ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 0
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх