Цитата: 211:

но в дальнем зарубежье машины скорой помощи только так и ездят. И никто там не возмущается.

В моём зарубежье, с постоянными звуковыми сигналами никто не ездит.

Световой - да. Звуковой - включают перед перекрёстком, при невозможности - совершить обгон.

Идущий навстречу или попутный транспорт, увидев световой,услышав звуковой сигналы скорой,обязан прижаться вправо и остановиться...