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§ NG.kz
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Википедию используют все, - отметил Даурен Тойматаев. - Когда говорим о фанатизме, мы знаем, что это очень тонкая религиозная мембрана, с которой нужно обходиться очень корректно.
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§ 211
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко наши органы подсели на амьериканскую Википедию..
Ну американизм среди силовых структур, вы же не американцы господа или товарищи!
Вы государственная силовая структура в независимой Республике Казахстан!
И у нас есть наконец день Независимости..
Так почему же Америка?
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§ 211
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю это когда мозгов нет, лезут в Википедию к американцам что то там познать, типа Незнайка и американская чудная книга..
Но тут..
Оправдание использования американской Википедии звучит несколько оскорбительно по отношению к настоящим патриотам Казахстана..
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§ 211
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что я не патриот, пользуюсь американскими технологиями , американским интернетом, американской Википедией..
А так бы запросто подал куда надо ..
Но силовые структуры независимого Казахстана, наша краса и наша гордость, и неожиданно последователи чтения американцев в десятом поколении Джими и Ларри, немного странно выглядит..
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