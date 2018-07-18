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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ты тоже чтоли уже что то пьешь или куришь? :lol:

Не,не пью.Но курю - табак. Сигареты сильно - дорогие.
Завтра Россияне - приедут. Сигарет мне - привезут... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5509
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

''Махру'' у вас еще оф. не разрешили? :lol:
Точно не шабишь для здоровья? :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5509
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, у вас тоже так? :-o
В небольшом баварском городе Берхтесгаден сегодня разыграли в лотерею - внимание! - места на кладбище. Просто желающих их арендовать оказалось больше, чем мест, и власти не знали, как их распределить так, чтобы никого не обидеть (link: https://p.dw.com/p/31ejS?maca=rus-tco-dw)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, у вас тоже так? :-o

Да,только в лотеррею пока - не разыгрывают.
Кладбище находится в центре деревни.
Своим родителям, в 2011 году мы взяли в
аренду на 30 лет,заплатив 1500 евро.
Когда кончится срок аренды, мне должно
исполниться 89 лет... :lol: :oops: ;-)
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5860
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как понять в аренду на 30 лет? Потом че? Выкапают :-(
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как понять в аренду на 30 лет? Потом че? Выкапают :-(

Эту тему мы как то обсуждали тут на форуме.
Я в 2002 году,когда работал на стройучастке,
принимал участие по - сравниванию могил с
землёй. Не знаю правда или нет,но директор
кладбища говорила,что останки не вытаскивают
из могил,хоронят поверху... 8-) :-(
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