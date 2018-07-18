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§ NG.kz
Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, Наталья Малий в течение 6 лет похищала талоны на бензин. С августа 2012 года по 1 января 2018 года она присвоила талоны на 56 186 литров бензина на сумму почти 8,2 млн тенге.
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§ 211
Re: Виновной в хищении 8 млн тенге признал суд главного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто повезло..
Несчастные 8 лимонов, раз плюнуть конечно..
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