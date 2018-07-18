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§ NG.kz
Умеренно жаркой и неустойчивой будет погода до конца недели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, с четверга, 19 июля, по воскресенье, 22 июля, жителей Костанайской области ждут кратковременные дожди и грозы. Ветер до конца недели будет северо-восточным, умеренным, но при грозах он может усиливаться до 15-20 м/сек.
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§ 211
Re: Умеренно жаркой и неустойчивой будет погода до конца недели...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче 41 градус, чтобы яйца жарить на асфальте, не будет..
А жаль..
Хотел попробовать..
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