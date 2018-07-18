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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:54
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:55
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:56
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:58
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс! Не превращайся в Оцифрованного!Ещё одного моя психика не вынесет!
Кстати, насчёт погоды. У нас после жары дождики идут. И до конца недели обещают. Так что ждите, скоро к вам придёт. Уже проверено - какая погода в Москве, такая у нас через день или два.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 18:23
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Ответить Новый топик
Страница 10 из 10«1...8910
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