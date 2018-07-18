Ваш земляк Антифлуд для адекватныхъ. #140





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1851

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:07 Алекс! Не превращайся в Оцифрованного!Ещё одного моя психика не вынесет!

Кстати, насчёт погоды. У нас после жары дождики идут. И до конца недели обещают. Так что ждите, скоро к вам придёт. Уже проверено - какая погода в Москве, такая у нас через день или два.