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Страница 9 из 10«1...78910»
Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такие вот дела.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
карасаь чищенный по 300. крупный.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мелкий по 200.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
земляники наварили на три года вперед.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кот отдыхает. я его покормил.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять завис я Алекс на карасях твоих.
Аккуратней про котов и акимов. Есть кому тебе красную карточку показзать- сам панимаешь. 8-)
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, книга про медведей. Бродяги севера.
Джеймс Оливер Кенвуд.Советское издание. 1991 года.
я его перечитываю, когда шесть книг из библиотети заканчиваются.
а не сходил для замены.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Чёт Вы попутали

Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. :lol:
Это не что иное как критика.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за совет.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот такие дела.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:46
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:47
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:49
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:51
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 17:52
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 9 из 10«1...78910»
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