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§ NG.kz
Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекресток улиц Гагарина и Каирбекова перекроют для движения транспорта в связи со строительно монтажными работами в рамках реконструкции улицы Гагарина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе акима города.
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§ 211
Re: Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гонял как то по городу, быстро делают, просто вызывает удивление..
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§ olegggon
Re: Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 18.07.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная ж... будет, одна Баймагамбетова останется и Бородина, на которой постоянно пробки.
Каирбекова-Орджоникидзе вообще никто не делает. То, что люди постоянно мучаются на этом перекрестке никого не волнует. Там бы хоть присыпали немного со стороны заправки и машины будут в 2 ряда двигаться.
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§ dandiv
Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гонял как то по городу, быстро делают

Глянь на Алтынсарина - удивишься как быстро делают. Возле перекрестка с Гагарина стоит экскаватор уже примерно неделю со спущенным колесом ;-)

[Исправлено: dandiv, 18.07.2018 - 13:11]
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§ 211
Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Возле перекрестка с Гагарина стоит

А, я в той стороне не бываю практически..
А как там с Лермонтова?
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§ Обликоморале
Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5501
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Бородина

Так ее тоже наскоряк недавно переделывали.
Намного хуже стала.
А в дождь на ней стоит вода, пешеходам местами по колено.
Зато ''осваивают'' деньга.
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§ dandiv
Re: Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А как там с Лермонтова?

К сожалению, такую информацию я не могу предоставить (не бываю в тех краях).
Самое удивительное, что на ремонтируемом участке Абая тротуары закатали асфальтом - наверно снятая в центре брусчатка после ее погрузки в грузовики вся переломалась. И очень хорошо, что на данном участке линии электропередач заменили на сип кабель - меньше проблем будет у электриков. По Шипина от Абая до Касымканова тоже столбы поменяли и даже телефонные, возможно с этим участком тоже что-то планируется делать. Там всегда грязь весной и осенью.
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