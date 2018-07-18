olegggon Re: Перекресток на улице Гагарина закроют в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 898

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Полная ж... будет, одна Баймагамбетова останется и Бородина, на которой постоянно пробки.

Каирбекова-Орджоникидзе вообще никто не делает. То, что люди постоянно мучаются на этом перекрестке никого не волнует. Там бы хоть присыпали немного со стороны заправки и машины будут в 2 ряда двигаться.