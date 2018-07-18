211 Моя Деревенька и её окрестности. #12877





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2943

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:02 Цитата: Обликоморале:

Поподробней тут ветки не хватит описать, т



Хм..

Только увидел..

Мой вопрос в ветке не должен вас удивлять: на кофейной гуще не гадаю, скрытые намеки не угадываю. А даже если угадываю, публично об этом не заявляю. Даете конкретный вопрос - получаете конкретный ответ..