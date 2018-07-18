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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одно интересное фото Конь на мусорке..



Как оказалось после, это была Лошадь и высматривала своего жеребенка..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одно красивое фото..



Эх если б была зеркалка, жаль таскаться неохота с ней..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фоне этого мои клиенты задумчиво смотрят в море..



А мне то что, счетчик тик так, деньги считает..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А счетчик то тик так..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одно красивое фото..



Жаль что лица клиентов на близком расстоянии уже нельзя сюда кидать по закону..
А то столько фото пропадает с клиентами..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и охладимся..



Моя дачка 16го марта..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поподробней тут ветки не хватит описать, т


Хм..
Только увидел..
Мой вопрос в ветке не должен вас удивлять: на кофейной гуще не гадаю, скрытые намеки не угадываю. А даже если угадываю, публично об этом не заявляю. Даете конкретный вопрос - получаете конкретный ответ..
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 13:34
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 13:37
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 13:41
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 859 из 859«1...857858859
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