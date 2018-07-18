Обликоморале Антифлуд для адекватныхъ. #91





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5492

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:48 Помните у нас стриптезерши из Веста, тоже от Абая по Толстого прошли. Лет пять назад наверное. Только они не голышом, а в нижнем белье шли. Так же стражи правопорядка их задержали, административку вкатали, вроде по 10 суток. В НГ об этом писали.