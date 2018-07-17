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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Фоток тыща. Не хватит времени


все не надо.
упор на фотки с болельщицами.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболист сборной Хорватии Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни:
: http://go.tass.ru/7EyS
Красава.
А Мбаппе 500к зеленых заработанных, тоже перечислил на благотворительность.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мбаппе 500к

Он сказал. Денег за честь страны. Не возьму.
Молодец. Не то что плаксы валялки.
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* Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственный плохой итог WorldCup в России, вместо расизма обнаружился сексизм - слишком много красивых женщин, которые взор радовали и отвлекали всяких ''''секов, и прочих изаратов, от их порока.. Ужас просто, как им страшно было от красоты!..
Что аж в последнии дни, показывать телекомпаниям запретили. :lol:
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§ alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну тут ФИФА рулит.
финансы то они распределяют.
7260 евро , за день, на память так вроде , за каждого игрока, даже если он
не выходил на поле, получает КЛУБ, в котором он играет.
страховка, если трамва.
МУтко сказали, к Инфантино не подходить в зоне видимости.
чтобы не связали с допингом.
а красавицы, тут каждый подумает почему. запретили.
но президента Хорватии то показывали.
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* Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ждем от Витали, фоток болельщиц. Ждем когда до дому приедит и накидает. :lol:
Мне в ватсап обещал, но что то пока только роликами побаловался. :lol: не порно, но задорно.
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