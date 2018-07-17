alex_60 Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1130





(Полноправные пользователи) Сообщений: 808

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:59 ну тут ФИФА рулит.

финансы то они распределяют.

7260 евро , за день, на память так вроде , за каждого игрока, даже если он

не выходил на поле, получает КЛУБ, в котором он играет.

страховка, если трамва.

МУтко сказали, к Инфантино не подходить в зоне видимости.

чтобы не связали с допингом.

а красавицы, тут каждый подумает почему. запретили.

но президента Хорватии то показывали.