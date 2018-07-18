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Куратор темы: Обликоморале
* Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните у нас стриптезерши из Веста, тоже от Абая по Толстого прошли. Лет пять назад наверное. Только они не голышом, а в нижнем белье шли. Так же стражи правопорядка их задержали, административку вкатали, вроде по 10 суток. В НГ об этом писали.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Только они не голышом, а в нижнем белье шли.


нет. выше пояса не было ничего.
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§ Сергей_я
Антифлуд для адекватныхъ.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.07.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Помните у нас стриптезерши из Веста, т

ну там не стриптизерши были вроде.
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* Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот по быстрому нашел про тех девушек.
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