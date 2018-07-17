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≡ Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33166
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
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§ alex_60
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Правилами "передёргивания" запрещены вроде


я бы это так назвал.
вирус на форуме.
Касперский об этом еще не знает, потому что.
он локализован здесь.
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