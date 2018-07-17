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Куратор темы: Обликоморале
§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что , встреча и по немцам ударила?))

Вроде стороной прошло, но новостные сводки настораживают:)
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот Медный пусть с ними и занимается. во флуде офтопе.

Я с утра, ради интереса, заглянул. Чел сам на сам общается, выкладывает фотки. Правда, Витал там ему не даёт окончательно погнать, даже пишет ему что-то.
"Мы в ответе за тех, кого приручили!" Как он там, бедняжка?
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У него на это три пречины, или как Путин смог обхитрить Трампа... ;-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Тут все будет как с товарищем Ыном.
По сути Доня сам ни чего не решает во внешней политике.
В СШП этим конгрес рулит.
Трам по миру катается и хайп ловит.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что они в этом Хельсинки забыли? Съездили бы на рыбалку в дикую природу и безо всяких перетёрли бы за новый мировой порядок. А потом по домам, порядок наводить внутри и снаружи.
А так балет какой то марлезонский.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Съездили бы на рыбалку в дикую природу

Как с Бушем младшим? А что тогда мир был более менее в порядке. Пока цветной не пришёл к власти :oops:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну да, ну да.
Только как я писал раньше, не все президенты решают сами.
Особенно в дер'''кратических странахъ.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У мэра города Шаньтоу нашли в 60-ти коробках 140 миллионов юаней.
.... Китайское правосудие считает это достаточным основанием для конфискации и пожизненного срока.
.... Дикая страна. :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Пора флуд и оффтопик переименовать в Инсту. 8-)
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