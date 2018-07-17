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≡ Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33166
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тогда зачем ты их называешь?

А как мне их назвать, или тех русских или украинцев или поляков? подскажи великий ГУРУ :lol:
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§ 211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну не формат форума, высказывать национализм..
Давай не будем пользоваться те, что у модераторов сончас..
Я намерен соблюдать Соглашение, покуда я ПП..
Только и всего..
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§ 211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как мне их назвать, или тех русских или украинцев или поляков? подскажи великий ГУРУ

Просто люди..
Или несчастные что на вас пашут, ради того, что вы насеяли демократию в их странах в свое время..
Но не надо национализма только..
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
высказывать национализм

У тебя точно всё в порядке? Где национализм и национальность? которую ты сам с гордостью озвучивал? Не будемсильно от темы работы удалятся. Так вот ещё раз и в последний. У нас за такую работу в шею гонят, а не деньги платят. 8-)
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§ 211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
. Так вот ещё раз и в последний. У нас за такую работу в шею гонят, а не деньги платят.

Нет к сожалению..
У вас за 70 евро на 30 дней в месяц и по 16 часов в сутки, возьмут любого и будут ему все прощать..
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§ Алиса
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.07.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, вы не по теме уже - закругляйте "беседу". :oops:
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет к сожалению..У вас за 70 евро на 30 дней в месяц и по 16 часов в сутки, возьмут любого и будут ему все прощать..

Ну что сказать? Мистер очевидость :lol:
Да конечно, и за три копейки, тоже самое будет 8-)
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ребята, вы не по теме уже - закругляйте "беседу".

Ну так уж вышло, пардон. Больше не буду :lol:
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§ 211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
конечно, и за три копейки, тоже самое будет

Нет..
Будет ровно на те же три копейки..
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вообще всё началось с "продёргивания" на мой комет Цитата:
elektron:
За такую работу и копейки никто не заплатит, выгонят в шею. А за труд, что службы города проводят, многие и 1000 чистыми на руки не получают, но работу делают добросовестно. Потому как лучше ни как чем так. А за 3000 и выше будешь или горбатится на стройке, домов, дорог и пр. или нужно иметь образование и уметь кой чего. Как минимум. Бывают редкие исключения
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответка:
Цитата:
211:
За сколько "добросовестно получают"?
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правилами "передёргивания" запрещены вроде :-x
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§ Обликоморале
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5489
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.18 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что тут было? :lol:
А'''''''неть.
Оцифрованый пургу понес, видимо приняв опять спиртного и национализм сам привнес.
А рассуждения как у школоты уроки прогуливающей.
Ужасть. 8-)
Как еще Электроник смог общаться с неадекватом.
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