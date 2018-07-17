а вообще всё началось с "продёргивания" на мой комет Цитата: elektron:

За такую работу и копейки никто не заплатит, выгонят в шею. А за труд, что службы города проводят, многие и 1000 чистыми на руки не получают, но работу делают добросовестно. Потому как лучше ни как чем так. А за 3000 и выше будешь или горбатится на стройке, домов, дорог и пр. или нужно иметь образование и уметь кой чего. Как минимум. Бывают редкие исключения