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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но я в тынете почитал, оказывается они сами не ведают порой что творят..
Скандалы у нас начались давно, с месяц назад, потому она пошла на проверку..
Тут просто так на куда и за куда то не обходилось..
Все было предельно жестко..
Ну и "интересное положение", я как то сник..
Теперь стал ее рабом..
Но до поры до времени думаю..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И какие силы дает мне Это..
Просто не знаю, откуда у меня начали появляться они..
Казалось бы..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы..
Должен свалиться помле тех бессонных ночей и работы..
И еще тут на форуме в свободное то время от себя..
У меня организм просто аховый и Спасибо ему за это, за меня, который в него вселился..
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