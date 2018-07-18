211 Флуд и оффтопик (часть 3) #12976





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2928

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:23 Но я в тынете почитал, оказывается они сами не ведают порой что творят..

Скандалы у нас начались давно, с месяц назад, потому она пошла на проверку..

Тут просто так на куда и за куда то не обходилось..

Все было предельно жестко..

Ну и "интересное положение", я как то сник..

Теперь стал ее рабом..

Но до поры до времени думаю..