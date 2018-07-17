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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, у меня уже завтрак..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О..
Дичка..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня завтра начинаются или самые счастливые дни, или самые несчастные..
Моя идет на проверку..
Вот жизнь то..
Сейчас обмываю немного это дело..
Под писят, да обо мне нужно слагать легенды, если будет все хорошо..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда форум будет иметь второстепенное значение..
Он свою задачу выполнил..
Я нашел отдушину в нем, как и многие другие..
Повезет или нет, ну..
Там будет другая история..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки как хорошо..
Как спокойно и Ладно..
То, над чем я работал более трех лет наконец то случилось..
От меня наконец отстали..
Как и в моих фото, только я, Вода, Солнце и Земля..
И никого боле..
Фото такого плана скидывал уже лет 5..
Когда то все мы должны стать Хозяевами своей судьбы..
Перенося на форум, хотя бы стать немного ответственными..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купили картоху..



Полнейшее изврсщение..
Не вкусная, горькая и сладкая , это в одной картофелине..
Жду не дождусь когда у нас начнется урожай..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Думаю тему создать в Мой Флуд..
Конечно, немного жаль прощаться со Флудом Ветера, но История все таки не стоит на одном месте, она развивается..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И теперь хочу чтобы этот Флуд закрыли и я открыл собственный Флуд..
Ну совсем как сейчас, только на законных основаниях..
Свои мысли, свои измышления о жизни..
Все равно нужно стремиться к Новому, как бы оно не показалось нам самым Диким..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Населения у нас раз два и обчелся..
Все попрятались от Флуда..
Теперь думаю его стоит закрыть..
Теперь я на законных основаниях, наконец то, открою "свое кино"..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От меня он будет много интересней и проще..
Я сам буду отвечать за него..
Я возьму са на себя эту Ответственность..
Как думаете?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я 50 на 50..
Но если выгорит..
Я буду самым счастливым человеком на Земле..
Пусть я скоро умру..
Но я умру с нежностью, с улыбкой на устах, умру так, как подобает счастливым людям..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое наследство принялись делить..
Я то два года практически был в коме..
Да, я осознавал многое и писал тут даже..
Но с 1го апреля и по сегодняшний день, еще не "валился"..
Может Аллах так решил и когда я узнаю наконец то то, о чем всю жизнь мечтал, меня не станет..
Моя до стх пор боится что я выпиваю..
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6126
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.07.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Пусть я скоро умру..
Но я умру с нежностью, с улыбкой на устах

Не пойму а нафига тогда кучу радиаторов понаставил если умирать собрался?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не пойму а нафига тогда кучу радиаторов понаставил если умирать собрался?

Так это же для того, кто станет мной когда то, по образу и подобию..
Но пока о том рано говорить..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страхуюсь, на всякий..
Тем более моя стерва стала еще та..
То ей не нравится, это..
На крен пр хошку выбирали, дал ей Слово..
Из за психов..
Привезли..
Прихошка просто огромная..
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