Цитата: elektron:

. Так вот ещё раз и в последний. У нас за такую работу в шею гонят, а не деньги платят.

Нет к сожалению..

У вас за 70 евро на 30 дней в месяц и по 16 часов в сутки, возьмут любого и будут ему все прощать..