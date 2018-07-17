211 Флуд и оффтопик (часть 3) #12972





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2927

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:04 Мое наследство принялись делить..

Я то два года практически был в коме..

Да, я осознавал многое и писал тут даже..

Но с 1го апреля и по сегодняшний день, еще не "валился"..

Может Аллах так решил и когда я узнаю наконец то то, о чем всю жизнь мечтал, меня не станет..

Моя до стх пор боится что я выпиваю..